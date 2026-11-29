El nuevo inmueble brindará servicios gratuitos de atención médica y psicológica para las familias del sector, con el propósito de acercar servicios

Como parte de las acciones para fortalecer la atención social en los sectores habitacionales, fue inaugurado el noveno Espacio DIF en la colonia Morelos, proyecto que contó con una inversión superior al millón de pesos y una superficie de construcción de 42 metros cuadrados, informó el alcalde Javier Díaz González.

El nuevo inmueble brindará servicios gratuitos de atención médica y psicológica para las familias del sector, con el propósito de acercar servicios de salud y apoyo emocional a quienes más lo necesitan. La entrega se realizó luego de que habitantes de la colonia participaran en la decisión de impulsar este espacio para beneficio de su comunidad.

Asimismo, se anunció que próximamente será entregado el décimo Espacio DIF, que estará ubicado en la colonia Las Margaritas, con lo que continuará la ampliación de estos centros de atención en distintos puntos de Saltillo.