Entregan más de 30 mil aves a familias rurales de Ramos Arizpe

El edil señaló que la estrategia busca fortalecer la economía de las comunidades rurales mediante el autoconsumo y la generación de ingresos adicionales

El programa de aves de traspatio impulsado por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe superó las 30 mil aves entregadas a familias del área rural, cuyos primeros resultados ya se reflejan en la producción de huevo y el nacimiento de nuevas crías, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante una entrega de apoyos en el ejido Mesón del Norte, el edil señaló que la estrategia busca fortalecer la economía de las comunidades rurales mediante el autoconsumo y la generación de ingresos adicionales a partir de la producción de huevo.

Explicó que las primeras aves distribuidas ya comenzaron a producir y reproducirse, lo que permite que el beneficio se multiplique entre las familias beneficiarias.

“Este programa ya está dando resultados. Muchas familias ya tienen huevo para su consumo y también están naciendo los primeros pollitos, lo que permite que el beneficio siga creciendo en cada hogar”, destacó.

Gutiérrez Merino señaló que la producción local de huevo representa una alternativa para mejorar la alimentación de las familias y, al mismo tiempo, obtener recursos mediante la venta del excedente dentro de las propias comunidades rurales.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que el programa contempla la entrega de paquetes integrados por aves ponedoras y alimento balanceado; sin embargo, precisó que la distribución se realiza de manera gradual conforme avanza la producción del proveedor.

Asimismo, recomendó a los beneficiarios intercambiar pollitos entre distintas comunidades para fortalecer la reproducción de las aves y conservar la calidad genética de la raza entregada.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca fortalecer la actividad de traspatio en los ejidos de Ramos Arizpe y ofrecer una alternativa de apoyo alimentario y económico para las familias del campo.