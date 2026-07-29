Entregan lineamientos y calendario de subasta de AHMSA y MINOSA

La Sindicatura de AHMSA y Minera del Norte entregó al Juzgado Segundo de Distrito las nuevas Bases de Subasta y el calendario de venta de su unidad productiva

La Sindicatura de Altos Hornos de México y Minera del Norte entregó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las nuevas Bases de Subasta y el programa de actividades para la venta de la Unidad Productiva de ambas compañías, por lo que el procedimiento quedó sujeto a la revisión y decisión de la autoridad judicial.

La documentación fue presentada el 27 de julio en atención al acuerdo emitido el 24 de julio de 2026 dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022, relacionados con los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA.

La Sindicatura precisó que incorporó las modificaciones solicitadas por el juzgado.

Según el comunicado oficial, las bases definen las reglas, fases, requisitos y tiempos que regirán el proceso de subasta, con el fin de brindar orden, transparencia y seguridad jurídica a los participantes.

El calendario incluye las principales etapas del procedimiento, desde la publicación de la convocatoria y la consulta de información, hasta la recepción y análisis de ofertas y, en su caso, la adjudicación de los bienes contemplados en el concurso mercantil.

Etapas del procedimiento

La Sindicatura indicó que la propuesta fue elaborada conforme al principio de rapidez procesal aplicable a los concursos mercantiles, buscando que cada etapa se desarrolle sin interrupciones y dentro de los plazos establecidos por la ley.

También señaló que el esquema pretende asegurar condiciones equitativas para todos los interesados y salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores reconocidos.

Añadió que las bases y el calendario están diseñados para fomentar una participación amplia y organizada de posibles compradores, con la intención de obtener mejores condiciones en la venta de los activos de AHMSA y MINOSA.

El análisis queda en manos del Juzgado

Tras la entrega formal de la documentación, corresponde ahora al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles revisar el contenido de las bases y del calendario y emitir las resoluciones necesarias para dar continuidad al proceso de subasta.

La Sindicatura afirmó que con esta actuación atendió oportunamente los requerimientos judiciales y reiteró su compromiso de continuar el procedimiento conforme a derecho.

Finalmente, sostuvo que el propósito es avanzar con mayor agilidad en la venta de la Unidad Productiva y procurar la mayor recuperación de valor posible en beneficio de los trabajadores, acreedores y demás involucrados en los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA.