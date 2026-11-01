Entregan inmboliario y apoyo a comunidad rural en Ramos Arizpe

Se señaló que estas visitas permiten dar seguimiento directo a las solicitudes de las familias y verificar que los apoyos lleguen a quienes los requieren

El DIF Ramos Arizpe entregó mobiliario y materiales escolares, además de aparatos ortopédicos, medicamentos y despensas para adultos mayores del ejido San José de los Nuncios, como parte de la atención a solicitudes presentadas anteriormente por habitantes de esta comunidad rural.

DIF Ramos Arizpe entrega apoyos escolares y asistenciales

La presidenta honoraria del organismo, Teresita Escalante Contreras, encabezó la jornada realizada este viernes 30 de octubre, durante la cual se distribuyeron sillas, mesas y materiales didácticos destinados a fortalecer las actividades educativas de niñas y niños del poblado.

La entrega respondió a compromisos establecidos durante una visita anterior, cuando personal del DIF municipal distribuyó despensas y recibió peticiones relacionadas con necesidades escolares y de asistencia social.

Como parte del recorrido, Escalante Contreras visitó domicilios de adultos mayores para entregar apoyos específicos, entre ellos un andador, aparatos ortopédicos y medicamentos, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada caso.

La presidenta honoraria señaló que estas visitas permiten dar seguimiento directo a las solicitudes de las familias y verificar que los apoyos lleguen a quienes los requieren, particularmente en las comunidades rurales del municipio.

Realizan actividades por el Día de Muertos en San José de los Nuncios

Además de la entrega de apoyos, la jornada incluyó actividades culturales con motivo del Día de Muertos, en las que participaron niñas y niños mediante disfraces, maquillaje de catrinas y la elaboración de un altar tradicional.

Con esta segunda visita, el DIF municipal dio seguimiento a las peticiones de habitantes de San José de los Nuncios, combinando la atención a adultos mayores con el equipamiento escolar y las actividades comunitarias.