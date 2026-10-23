Entregan escrituras a 95 familias de Torreón; aseguran patrimonio

La entrega se realizó en coordinación con el Estado y el Colegio de Notarios, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias sobre sus viviendas

Un total de 95 familias de Torreón recibieron las escrituras de sus viviendas como parte de un programa coordinado entre el Gobierno del Estado, el Municipio y el Colegio de Notarios, con el que se busca brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio construido durante años de esfuerzo.

Durante la entrega, el alcalde Miguel Riquelme destacó que este tipo de acciones representan una oportunidad para que las familias tengan seguridad sobre sus propiedades y puedan garantizar su patrimonio para sus hijos.

Reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para facilitar estos trámites mediante la coordinación entre dependencias e instituciones.

El edil también invitó a los beneficiarios a aprovechar la ampliación de los servicios del Mes del Testamento durante octubre, al señalar que contar con escrituras es un paso importante para proteger una vivienda, pero también es necesario establecer legalmente cómo se heredará.

Subrayó que la regularización de una propiedad representa la culminación de años de trabajo y sacrificio para muchas familias.

Finalmente, reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Torreón.

En el evento estuvieron presentes el senador Gabriel Elizondo Pérez, el diputado local Felipe González Miranda, representantes de las áreas de vivienda y regularización de la tenencia de la tierra, así como integrantes del Colegio de Notarios y funcionarios municipales y estatales.