Entregan equipamiento a primaria en Ramos Arizpe

El programa 'En tu escuela tú eliges' benefició a 61 planteles, permitiendo a comunidades escolares decidir el uso de recursos municipales

El programa “En tu escuela tú eliges” alcanzó 61 planteles beneficiados en Ramos Arizpe con la entrega de equipamiento a la Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe, en sus turnos matutino y vespertino, como parte de una estrategia que permite a cada comunidad escolar decidir directamente en qué invertir los recursos municipales.

En esta ocasión, el Gobierno Municipal destinó 100 mil pesos para atender necesidades planteadas por ambos planteles, que seleccionaron el equipamiento de acuerdo con sus prioridades académicas y administrativas.

La escuela del turno matutino recibió cuatro bocinas, dos proyectores y material de apoyo técnico-pedagógico, mientras que para el turno vespertino se entregaron dos alacenas, dos bocinas, una impresora multifuncional y un minisplit de dos toneladas.

Durante la entrega, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la educación seguirá ocupando un lugar central dentro de las acciones de su administración y recordó que fue precisamente en esa institución donde inició su formación escolar.

Ante estudiantes, docentes y padres de familia, el edil compartió que las aulas de la primaria marcaron el comienzo de muchos de sus proyectos personales y profesionales, por lo que exhortó a los alumnos a mantener el esfuerzo y la disciplina como herramientas para alcanzar sus metas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que con estas entregas el programa suma ya 61 apoyos otorgados a escuelas del municipio, consolidándose como un esquema que busca responder de manera directa a las necesidades específicas de cada comunidad educativa.

La estrategia permite que directivos, docentes y padres de familia definan el equipamiento o material prioritario para sus planteles, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de enseñanza para miles de estudiantes de Ramos Arizpe.