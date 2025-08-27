Entregan cuerpo del minero 17 de 23 de Pasta de Conchos

Por: Irene Zapata 26 Agosto 2025, 20:56 05 05 Compartir

El viernes 22 de agosto se realizó la entrega de los restos del compañero minero Arturo García Díaz, sumando así 17 familias que han recibido a su ser querido

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos dieron a conocer avances de la búsqueda de los mineros fallecidos durante su reunión catorcenal número 120. En la cual se informó que el pasado viernes 22 de agosto se realizó la entrega digna de los restos del compañero minero Arturo García Díaz, sumando así 17 familias que han recibido a su ser querido. Hasta el momento, se han recuperado los restos de 23 mineros, de los cuales 21 han sido identificados y notificados a sus familias. En este informe se reiteró que de estos, 17 ya han sido entregados, y los 4 restantes serán entregados en lo que resta de agosto y durante septiembre. Ante esto quedan 2 mineros por identificar, proceso que aseguraron las autoridades se llevará a cabo con el debido rigor técnico y respeto hacia sus familias.