Entregan computadoras y climas a jardín de niños de Ramos Arizpe

Los turnos matutino y vespertino del Jardín de Niños Guadalupe Victoria recibieron mobiliario, material didáctico y deportivo, además de equipos tecnológicos

El Jardín de Niños Guadalupe Victoria, en sus turnos matutino y vespertino, recibió computadoras, aparatos de climatización, mobiliario y material educativo, mediante las entregas 70 y 71 del programa municipal En Tu Escuela Tú Eliges.

El equipamiento fue seleccionado a partir de las necesidades identificadas por docentes, directivos y padres de familia, quienes participaron en la definición de los artículos destinados a mejorar las condiciones de enseñanza y las actividades escolares.

Durante la entrega, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que el programa permite a cada plantel determinar sus prioridades, en lugar de recibir materiales definidos exclusivamente por las autoridades municipales.

Además del equipo tecnológico y los aparatos de climatización, ambos turnos recibieron material didáctico, artículos deportivos y otros insumos solicitados por la comunidad educativa para fortalecer el desarrollo de sus actividades.

La directora del turno matutino, Cecilia Castillo Córdoba, destacó la participación de las familias en la selección de los apoyos y señaló que este mecanismo también contribuye a generar mayor compromiso con el cuidado de las instalaciones y el equipamiento escolar.

Los recursos fueron entregados mediante la coordinación entre el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y el Gobierno de Coahuila, como parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los planteles educativos.

En el evento participaron Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación Municipal; así como autoridades educativas, docentes y representantes de padres de familia de ambos turnos.

Con estas dos entregas, el programa En Tu Escuela Tú Eliges alcanzó 71 intervenciones, mediante un esquema en el que las comunidades escolares participan directamente en la identificación de sus necesidades de equipamiento.