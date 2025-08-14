Entregan certificados a productores ganaderos en Parras

El Alcalde de municipio entrega fierros y señales de sangre a ganaderos, fortaleciendo propiedad, trazabilidad y legalidad en la comercialización del ganado

Con el objetivo de brindar mayor seguridad e identificación al ganado, el alcalde Fernando Orozco Lara entregó certificados de fierros de herrar y señal de sangre a 22 productores de distintos ejidos del municipio. Durante el evento, realizado en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, se destacó la importancia de contar con documentación oficial que respalde la propiedad del ganado y facilite su comercialización.

El Juez Conciliador Rural, Pedro Arturo Rodríguez Delgado, explicó que el programa permite a los ganaderos realizar trámites como la obtención, revalidación o traspaso de fierros, al tiempo que se emiten credenciales y certificados oficiales. Hasta el momento, se han tramitado 95 fierros en lo que va del año. Además, se emiten guías de traslado que detallan características del ganado, brindando legalidad y protección a los productores ante autoridades.

El alcalde Orozco Lara exhortó a los beneficiarios a participar activamente en los programas del municipio y a reportar cualquier necesidad en sus comunidades. Resaltó que tener ganado implica también responsabilidad legal y que estas herramientas fortalecen la economía rural y previenen conflictos entre productores al garantizar la trazabilidad de los animales.