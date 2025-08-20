Entregan C2 en Monclova y refuerzan seguridad en la Región Centro

En paralelo, se anunció el inicio de la construcción del Centro Integral de Seguridad Regional, con una inversión conjunta de $63 millones de pesos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega del Centro de Control y Comando (C2) de Monclova, una de las obras estratégicas en materia de seguridad para la Región Centro-Desierto.

La infraestructura, que estará conectada con el sistema estatal de videovigilancia, concentrará las operaciones de monitoreo y reacción para corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

En paralelo, se anunció el inicio de la construcción del Centro Integral de Seguridad Regional, con una inversión conjunta de 63 millones de pesos.

Asi mismo se informó que el municipio de Monclova concluirá en los próximos meses la instalación de 450 cámaras de vigilancia, mismas que estarán enlazadas al C2.

La meta regional es llegar a 1,500 cámaras en los próximos años, a fin de cubrir puntos estratégicos de Monclova y municipios vecinos. Inversión complementaria en deporte y obras sociales

Durante la gira, Jiménez Salinas también arrancó la rehabilitación de la Ciudad Deportiva “Nora Leticia Rocha”, donde se destinarán 40 millones de pesos para modernizar espacios de recreación y actividad física.

En Castaños, junto a la alcaldesa Yesica Isabel Sifuentes Zamora, puso en marcha trabajos de pavimentación dentro del programa estatal “A Pasos de Gigante”, enfocado en obras sociales de infraestructura básica.

Estrategia de seguridad estatal

Con estas acciones, la inversión total en la región supera los 120 millones de pesos, entre seguridad, deporte y obra social.

Jiménez Salinas destacó que la estrategia de blindaje en Coahuila se sostiene con la coordinación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina Armada, fiscalías y gobiernos municipales, lo que ha permitido mantener indicadores bajos de violencia en comparación con otras entidades del país.