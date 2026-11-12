Entregan bulevar en Saltillo en homenaje a Arturo Berrueto

La obra beneficia a colonias como Valencia, Satélite Norte y Sur, Ciudad Las Torres, Portales, Saltillo 2000 y Valle Azteca, entre otras

Un gran homenaje en vida Con la presencia de don Arturo Berrueto González, quien estuvo acompañado de familiares, exalcaldes y exgobernadores, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega del bulevar Las Torres, vialidad que lleva el nombre de quien realizó importantes aportaciones a la historia y desarrollo de Saltillo. Durante el evento, el mandatario estatal destacó que se trata de un proyecto de infraestructura que se pone al servicio de la ciudadanía, con una inversión de 76.6 millones de pesos.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González señaló que esta nueva conexión vial contribuirá a mejorar la movilidad en la ciudad, al facilitar los traslados y ofrecer mejores alternativas de circulación para quienes diariamente transitan por este sector.

Conexión entre el bulevar Nazario Ortiz Garza y Santo Cristo

La obra comprende el tramo del bulevar Nazario Ortiz Garza a la avenida Santo Cristo, con una superficie de más de 20 mil metros cuadrados, además de carriles de circulación, ciclovía, alumbrado, semaforización y obras de drenaje.

Durante la ceremonia también participó una vecina del sector, quien expresó que estas nuevas vialidades han representado un beneficio para las familias, pues permiten reducir los tiempos de traslado y pasar menos tiempo en el tráfico, lo que se traduce en más oportunidades para convivir en casa.

Colonias beneficiadas por la nueva vialidad

La obra beneficia a colonias como Valencia, Satélite Norte y Sur, Ciudad Las Torres, Portales, Saltillo 2000 y Valle Azteca, entre otras.