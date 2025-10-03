Entregan autoridades a mujer con orden de arresto en EUA

La detención de la mujer originaria de Estados Unidos se realizó el primero de octubre en Ciudad Acuña, por el delito de tráfico de personas

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, detuvo y realizó una deportación controlada de Susana “N”, de 45 años de edad, a elementos de los U.S. Marshals.

La detención de la originaria de Estados Unidos se realizó el pasado primero de octubre del presente año en Ciudad Acuña, por el delito de tráfico de personas. Contaba con orden de arresto por la autoridad norteamericana.

Tras un operativo coordinado se logró dar con la mujer acusada quien ya se encuentra a disposición de las autoridades estadounidenses.

Junto al Instituto Nacional de Migración (INM) se realizó la deportación controlada por el Puente Internacional Acuña-Del Río, Texas.