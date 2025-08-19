Entregan auto a ganador en sorteo de la Feria de la Uva y el Vino

El premio fue para Óscar Miguel Aguilar Mejía, un joven de 14 años, cuyo boleto fue seleccionado entre más de 70,000 participantes en el tradicional sorteo

El Patronato de la Feria de la Uva y el Vino, junto al alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara, hizo entrega oficial del automóvil sorteado durante la clausura de la edición número 78 de esta tradicional celebración.

El premio fue para Óscar Miguel Aguilar Mejía, un joven de 14 años, cuyo boleto fue seleccionado entre más de 70,000 participantes. El ganador recibió el vehículo acompañado de su familia durante el evento de cierre, celebrado el pasado domingo.

El alcalde destacó que con la entrega del auto se reafirma el compromiso de cumplir lo prometido en la feria, reforzando la confianza de la ciudadanía.

También subrayó que el evento concluyó con saldo blanco gracias a un operativo de seguridad que incluyó a más de 130 elementos de los tres niveles de gobierno, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y participación activa de la comunidad.

Óscar Miguel se mostró sorprendido y emocionado por el premio, el primero que ha ganado en su vida. Su madre, Blanca Mejía Rodríguez, agradeció al Patronato y al alcalde por fomentar actividades que fortalecen la unión social.

Además del automóvil, se sortearon pantallas de 32 y 55 pulgadas, resultando ganadoras Blanca E. Ríos y Helen Andrea García. La feria recibió un total de 100,860 visitantes, quienes disfrutaron de espectáculos musicales, eventos culturales, gastronomía y actividades recreativas.