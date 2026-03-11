Entregan aulas a primaria de nueva creación en Ramos Arizpe

Se indicó que con esta entrega suman 48 apoyos otorgados a escuelas durante la actual administración, con el objetivo de mejorar el equipamiento

Una primaria de nueva creación en la colonia Real del Valle recibió equipamiento tecnológico y nuevas aulas didácticas como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en Ramos Arizpe.

Durante el evento, autoridades municipales y estatales entregaron un proyector y tres pantallas inteligentes de 65 pulgadas, además de dos aulas construidas por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa para mejorar las condiciones de enseñanza en el plantel.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobierno estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la educación en el municipio.

Explicó que invertir en infraestructura y equipamiento escolar permite brindar mejores oportunidades a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo académico de los estudiantes.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, detalló que el programa “En Tu Escuela Tú Eliges” destina 50 mil pesos por plantel o turno, recursos que las propias escuelas utilizan para atender sus necesidades prioritarias.

Indicó que con esta entrega suman 48 apoyos otorgados a escuelas durante la actual administración, con el objetivo de mejorar el equipamiento y las condiciones de aprendizaje en distintos planteles del municipio.

En el evento también participaron la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; el coordinador regional de Mejora Coahuila, Everardo Durán Flores; la directora de Educación municipal, Mónica Merino Sánchez; y el director del plantel, Domingo Julián Nolasco Rodríguez.