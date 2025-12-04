Entregan aula didáctica y rehabilitación en jardín de niños

Nueva aula y rehabilitación integral fortalecen la infraestructura del Jardín José Clemente en Saltillo, con una inversión de más de 2.1 millones de pesos.

El Jardín de Niños José Clemente Orozco, ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, recibió este miércoles una nueva aula didáctica y trabajos de rehabilitación general como parte del programa Mejora Coahuila, con una inversión total de 2 millones 136 mil 200 pesos.

La obra incluyó la sustitución de cancelería, impermeabilización, colocación de 295 metros cuadrados de loseta cerámica, construcción de 1,000 metros cuadrados de piso de concreto y la edificación de 18 metros lineales de canal pluvial, mejoras que beneficiarán directamente a 96 alumnos del plantel.

Durante el evento estuvieron presentes el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez; el director del ICIFED, Julio Long Hernández; así como directivos educativos y representantes municipales.

El director del ICIFED presentó el informe general de los trabajos realizados, mientras que Mejora Coahuila destacó que estas acciones forman parte de la estrategia estatal para reforzar la infraestructura educativa y atender directamente las necesidades de escuelas públicas en zonas urbanas y suburbanas