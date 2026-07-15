Entregan apoyos de $10,000 pesos a personas con discapacidad

Más de 400 beneficiarios de La Laguna recibieron apoyo económico como parte de un programa estatal que llegará a cerca de 2 mil personas en 2026

Más de 400 personas con discapacidad de los cinco municipios de la Región Laguna recibieron un apoyo económico de 10 mil pesos como parte del programa estatal “Veamos por la Discapacidad”, que este año beneficiará a alrededor de 2 mil coahuilenses.

Durante la entrega de tarjetas, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que el programa representa una inversión de 20 millones de pesos, mientras que el Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad destina en total 330 millones de pesos a acciones de apoyo, movilidad, infraestructura, terapias y fortalecimiento de servicios.

“Hoy les estamos entregando una tarjeta a más de 400 beneficiarios, con un apoyo de 10 mil pesos para cada uno de ellos”, señaló.

El mandatario adelantó que las entregas continuarán en todas las regiones del estado con el propósito de llegar a personas con discapacidad de los 38 municipios de Coahuila.

Además, destacó que el programa de inclusión contempla el fortalecimiento del servicio de transporte especializado mediante la incorporación de 45 nuevas unidades UNEDIF, que serán distribuidas en diferentes regiones para mejorar la movilidad de los beneficiarios.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, explicó que la estrategia de atención se desarrolla a través de cinco ejes: sensibilización, detección, atención, movilidad y fortalecimiento, con el objetivo de impulsar una inclusión integral para las personas con discapacidad.

En el evento, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que el municipio se sumará al programa con 200 becas adicionales para personas con discapacidad de esa ciudad, con el fin de ampliar el número de beneficiarios en la región.