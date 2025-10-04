Entregan 72 butacas a la Secundaria Dora Madero en Saltillo

El director del plantel señaló que este apoyo permitirá sustituir mobiliario que había estado en uso desde la fundación de la institución, hace 15 años

La Escuela Secundaria General No. 20 “Dora Madero”, ubicada en Saltillo, recibió la entrega de 72 butacas nuevas que beneficiarán directamente a la comunidad estudiantil.

Explicó que durante ese tiempo las butacas habían sido rehabilitadas constantemente, aunque muchas ya se encontraban en malas condiciones.

“Muy contento, muy satisfecho de que nos hayan entregado estas 72 butacas aquí en la Escuela Secundaria número 20, Dora Madero. Es un beneficio que va directamente para los muchachos”, expresó el directivo.

De acuerdo con lo informado, el lote de butacas permitirá equipar dos salones completos, lo que representa un apoyo significativo tanto para los alumnos como para los maestros.

La comunidad escolar celebró la entrega, pues consideran que mejorará el entorno de aprendizaje en el plantel.

“Ya teníamos muchas butacas parchadas o con piezas flojas, lo que era incómodo para los estudiantes. Con este mobiliario nuevo podemos darles un espacio más seguro y adecuado”, señaló la profesora Verónica González, docente del plantel.

Por su parte, algunos alumnos compartieron su entusiasmo. “Me siento más cómodo, porque antes la butaca se movía mucho y hasta era difícil escribir.

Ahora hasta dan ganas de participar más en clase”, comentó Juan, estudiante de segundo grado.

Padres de familia también destacaron la importancia de esta entrega. “Se ve la diferencia cuando a los muchachos les dan mejores condiciones para estudiar. Es algo que agradecemos, porque ellos pasan varias horas en la escuela y necesitan estar en un lugar digno”, dijo Rosa Martínez, madre de una alumna.

Con este equipamiento, la secundaria busca fortalecer el aprendizaje de cientos de jóvenes y brindar un entorno escolar más adecuado para el desarrollo académico.