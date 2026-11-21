Diego Fuentes Aguirre informó 70 toneladas entregadas, otras 70 por repartir y 315 acumuladas con 2025 en Saltillo junto a Díaz y Jiménez.

Productores del campo saltillense recibieron 70 toneladas de suplemento para ganado, mediante un programa impulsado en coordinación entre autoridades municipales y estatales, con el propósito de fortalecer la actividad pecuaria y apoyar la economía de las familias rurales. Durante la entrega se anunció que antes de concluir 2026 se distribuirá una cantidad adicional de 70 toneladas, para alcanzar un total de 140 toneladas durante este año.

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural de Saltillo, destacó que este tipo de apoyos contribuye a mejorar la alimentación del ganado y mantener animales más sanos y fuertes. Explicó que, al sumar las 175 toneladas entregadas durante 2025, al cierre del presente año se habrán distribuido 315 toneladas de suplemento, con una inversión acumulada de 2.67 millones de pesos.

Programas complementarios y coordinación en Saltillo

Además de este programa, se mantienen otras acciones dirigidas al sector agropecuario, entre ellas campañas de sanidad animal, entrega de sementales y apoyos para fierros de herrar.

Estas iniciativas forman parte del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezados por Javier Díaz González y Manolo Jiménez Salinas, respectivamente, para atender las necesidades de los productores y fortalecer las actividades del campo saltillense.