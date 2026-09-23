Entregan 40 toneladas de semilla de avena para productores

El programa contempla 1,000 bultos de semilla para el ciclo otoño-invierno 2026, con una inversión de $840,000 pesos y subsidio del 50% para productores

Productores rurales de Ramos Arizpe recibirán 40 toneladas de semilla de avena forrajera para fortalecer la alimentación del ganado durante el ciclo otoño-invierno 2026, mediante un esquema de subsidio que cubre la mitad del costo.

El programa contempla la entrega de mil bultos de semilla certificada variedad Cuauhtémoc, con una inversión conjunta de 840 mil pesos entre los gobiernos estatal y municipal.

De acuerdo con la información oficial, ambas administraciones absorben en conjunto el 50 por ciento del costo, mientras que los productores aportan la otra mitad. Con este esquema, cada bulto tiene un precio de 420 pesos para el beneficiario.

Cada productor podrá acceder hasta a cinco bultos, considerando uno por hectárea.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó el arranque del Programa de Avena Forrajera Ciclo Otoño-Invierno 2026 y señaló que el objetivo es facilitar alimento para el ganado durante los meses de bajas temperaturas.

La entrega se formalizó mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Ramos Arizpe.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que el apoyo forma parte de los programas destinados a mantener activas las unidades de producción rural y reducir parte de los costos que enfrentan las familias del campo.

En el arranque también participó Arnoldo Gerardo Martínez Cano, subsecretario de Desarrollo Rural de Coahuila, además de representantes municipales y estatales vinculados con el sector rural.