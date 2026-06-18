Entregan 220 canastas alimentarias a adultos mayores

Autoridades señalaron que este apoyo reconoce su aporte histórico al desarrollo industrial y económico de la región, mejora su nutrición y alivia su economía

Con el objetivo de fortalecer la alimentación y apoyar la economía de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, los gobiernos estatal y municipal realizaron la entrega de 220 canastas alimentarias a beneficiarios de Ramos Arizpe.

La entrega fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, como parte del Programa de Atención Alimentaria que se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal.

Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de apoyos representan un reconocimiento a las personas que durante décadas contribuyeron al desarrollo de Ramos Arizpe y del estado.

“Este apoyo va mucho más allá de una canasta alimentaria. Es una forma de decirles gracias. Gracias porque ustedes trabajaron toda una vida para sacar adelante a sus familias y porque fueron parte de la generación que sentó las bases del Ramos Arizpe que hoy es ejemplo nacional de inversión, industria y crecimiento”, expresó. Gutiérrez Merino

Señaló que los adultos mayores continúan siendo ejemplo de esfuerzo, disciplina y valores para las nuevas generaciones, por lo que refrendó el compromiso de su administración de mantener programas dirigidos a mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Escalante Contreras, afirmó que cada apoyo entregado busca retribuir parte del esfuerzo realizado por quienes dedicaron su vida al trabajo, a sus familias y a la construcción de la comunidad.

En representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, el coordinador de la Región Sureste y Gestión Social del organismo, José Manuel Rodríguez Romero, destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio permite que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más los necesitan.

El Programa de Atención Alimentaria contempla cuatro entregas al año y beneficia en Ramos Arizpe a un padrón de 220 adultos mayores en condición de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su nutrición y a reducir el impacto económico que representa la compra de productos de la canasta básica para sus familias.