Entrega Javier Díaz: pavimento rehabilitado en colonia El Paraíso

Durante el evento, el edil señaló que su administración mantiene trabajos de pavimentación y rehabilitación en distintos sectores de la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación del pavimento de la calle Vicente Guerrero, en la colonia El Paraíso, obra que representó una inversión superior al millón de pesos y que permitirá mejorar las condiciones de circulación para habitantes y automovilistas que utilizan esta vialidad.

Durante el evento, el edil señaló que su administración mantiene trabajos de pavimentación y rehabilitación en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Adelantó que se incrementaron al doble las cuadrillas encargadas de reparar calles y que próximamente iniciarán importantes trabajos de recarpeteo en el periférico Luis Echeverría.

También anunció que para 2027 se contempla un programa de construcción de techumbres en escuelas de educación básica.

Los trabajos en la calle Vicente Guerrero abarcaron 2 mil 907 metros cuadrados, en el tramo comprendido entre Plutarco Elías Calles y Gustavo Madero, e incluyeron bacheo profundo, colocación de nueva carpeta asfáltica y renivelación de brocales.

Durante la entrega, la diputada Luz Elena Morales y el secretario Enrique Martínez y Morales reconocieron las acciones municipales, mientras que vecinos de la colonia agradecieron la rehabilitación por los beneficios que representa para su movilidad diaria.