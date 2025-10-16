Entrega de apoyos en el ejido San Martín, Coahuila

El presidente municipal destacó que el esquema de apoyo fue modificado con el fin de otorgar beneficios directos a cada familia y no colectivamente

Con una destacada participación de los habitantes del ejido San Martín, se llevó a cabo la entrega de apoyos del programa “Tú Decides”, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias del sector rural.

Durante la jornada, realizada el 12 de octubre, se distribuyeron 102 bultos de cemento, 1,636 block, 57 tubos de PVC, 9 tinacos y 8 sanitarios, además de insumos complementarios como varilla, arena y escusados, destinados a la construcción y remodelación de baños en los hogares beneficiados.

El presidente municipal destacó que el esquema de apoyo fue modificado con el fin de otorgar beneficios directos a cada familia, en lugar de hacerlo de manera colectiva.

“Antes los programas eran comunitarios, pero ahora quisimos que cada familia reciba un apoyo personal. En esta ocasión, muchas personas necesitaban mejorar o construir su baño, y con este programa estamos ayudando a que tengan un espacio más digno en su hogar”, expresó Gutiérrez Merino.

Vecinos del ejido manifestaron su agradecimiento por los materiales recibidos y reconocieron el compromiso del Gobierno Municipal con las comunidades rurales.

“Yo tenía años queriendo arreglar el baño de mi casa, pero no había podido por falta de dinero. Con este apoyo ya podré hacerlo, y la verdad se siente muy bien que el alcalde sí se acuerde de nosotros en el campo”, comentó la señora María del Carmen Ramírez, beneficiaria del programa. “Estos programas son de mucha ayuda, porque a veces en el ejido no llegan tantos apoyos. Ahora con lo que nos dieron, vamos a poder mejorar nuestras casas y vivir mejor”, añadió José Luis Montemayor, otro de los habitantes favorecidos.

El alcalde reiteró que el programa “Tú Decides” continuará activo en distintas comunidades rurales de Ramos Arizpe, priorizando acciones que eleven la calidad de vida de las familias y fortalezcan el desarrollo social del municipio.

“Vamos a seguir visitando más ejidos con este mismo esquema, escuchando a la gente y entregando apoyos donde más se necesitan. La meta es que todos los ramosarizpenses, sin importar dónde vivan, tengan mejores condiciones para su familia”, puntualizó Gutiérrez Merino.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar cerca de la gente y continuar impulsando programas que generen bienestar, dignidad y desarrollo en las comunidades rurales.