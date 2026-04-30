Entrega Coahuila 'súper becas' para estudios en el extranjero

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, explicó que esta es la primera etapa del programa, enfocada en estancias de verano

El Gobierno de Coahuila realizó la entrega de “súper becas” para jóvenes que estudiarán en el extranjero, con apoyos de hasta 100 mil pesos por estudiante, como parte de un programa orientado a impulsar la formación internacional.

Durante el evento, la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, explicó que esta es la primera etapa del programa, enfocada en estancias de verano, y que el monto del apoyo se define según las características de cada proyecto académico y sus necesidades.

Indicó que las y los beneficiarios desarrollarán estudios en países como Estados Unidos, Corea, España, Francia, Portugal, Singapur y Colombia, lo que refleja el alcance internacional del programa. Sin embargo, en esta fase no se precisó el número total de jóvenes apoyados en esta entrega.

Por su parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez Morales, señaló que esta estrategia forma parte de una política más amplia dirigida a la juventud, la cual incluye otros programas de apoyo.

Precisó que, en conjunto, estas acciones alcanzan a más de 4 mil jóvenes en el estado, a través de distintos esquemas como becas, estímulos económicos y apoyos educativos.

El funcionario subrayó que el objetivo es respaldar a estudiantes que enfrentan obstáculos económicos o personales, para que puedan continuar con su formación académica y acceder a nuevas oportunidades.

En tanto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que fortalecer la educación de los jóvenes es clave para el desarrollo de Coahuila, al considerar que representan el presente y futuro del estado.

Las autoridades coincidieron en que este programa no solo brinda apoyo económico, sino que busca formar una generación con preparación internacional que regrese a aportar al crecimiento de la entidad.