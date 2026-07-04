Entrega Coahuila apoyo económico a 544 personas con discapacidad

Cada beneficiario recibirá mil pesos mensuales para contribuir a cubrir gastos derivados de su condición y mejorar su calidad de vida

Un total de 544 personas con discapacidad de la Región Sureste recibieron este viernes tarjetas del programa estatal de apoyo económico, mediante el cual accederán a 10 mil pesos anuales, como parte de una estrategia de inclusión impulsada por el Gobierno de Coahuila.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que el programa representa una inversión superior a 20 millones de pesos y está dirigido a personas con discapacidad que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, identificadas a través de censos realizados en coordinación con los sistemas DIF municipales y Mejora Coahuila.

Explicó que cada beneficiario recibirá mil pesos mensuales, recursos que buscan contribuir a cubrir gastos derivados de su condición y mejorar su calidad de vida.

Salinas Valdés destacó que las personas con discapacidad auditiva que no cuentan con seguridad social también podrán acceder a la Tarjeta de la Salud Popular, con la que tendrán derecho a consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio e incluso cirugías, evitando que el apoyo económico tenga que destinarse a la atención médica.

“Lo que queremos es que este recurso realmente les ayude en otras necesidades y no tengan que utilizarlo para pagar consultas o medicamentos”, señaló.

La presidenta del DIF indicó que la entrega de estos apoyos se realiza de manera regional y forma parte de una estrategia estatal para fortalecer la inclusión y promover una mayor independencia de las personas con discapacidad.

Además del programa de apoyos económicos, anunció la incorporación de 45 nuevas unidades adaptadas para el traslado de personas con discapacidad en los distintos municipios del estado.

Explicó que muchas de las unidades que actualmente prestan este servicio tienen entre 10 y 12 años de uso y algunas ya concluyeron su vida útil, por lo que la renovación del parque vehicular permitirá mantener el traslado de usuarios a terapias, consultas médicas y otras actividades.

Finalmente, señaló que el DIF Coahuila continuará con la entrega de aparatos funcionales, como sillas de ruedas y andadores, debido a que la demanda de estos apoyos aumenta constantemente tanto por discapacidad como por el envejecimiento de la población.