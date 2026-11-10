Enseñan primeros auxilios a alumnos de Ramos Arizpe

Protección Civil y Bomberos impartieron una jornada de capacitación a 31 estudiantes de la Escuela Martín Luis Guzmán, en la Congregación San Gregori

Un total de 31 estudiantes de la Escuela Martín Luis Guzmán, ubicada en la Congregación San Gregorio, participaron en una jornada de capacitación sobre primeros auxilios y prevención de accidentes, impartida por personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe.

Prácticas de primeros auxilios y uso del 911

Durante la actividad, los alumnos recibieron orientación práctica sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y maniobras para desobstruir las vías respiratorias en casos de atragantamiento, con el propósito de que conozcan cómo responder ante situaciones de emergencia.

Los elementos de Protección Civil también explicaron la manera correcta de solicitar ayuda a través del número de emergencias 911, así como la información que debe proporcionarse para facilitar la intervención de los cuerpos de auxilio.

Prevención de riesgos y demostración de bomberos

Otra parte de la capacitación estuvo enfocada en las medidas de seguridad que deben adoptarse ante la presencia de animales silvestres, especialmente para evitar situaciones de riesgo durante encuentros inesperados.

Como parte de las actividades, los bomberos realizaron una demostración de su equipo de protección personal y explicaron su utilización durante las labores de atención a emergencias.

En la jornada también participaron cuatro madres de familia y tres docentes, quienes acompañaron a los estudiantes durante los ejercicios y las explicaciones del personal especializado.

La capacitación permitió acercar conocimientos básicos de prevención y primeros auxilios a la comunidad escolar, con énfasis en la identificación de riesgos y la importancia de solicitar oportunamente el apoyo de los servicios de emergencia.