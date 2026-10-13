Enlazan cámaras de carretera al C2 y C4 Estatal en Coahuila

El alcalde Fernando Orozco destacó la suma de esfuerzos con el sector privado para fortalecer la prevención del delito en la zona.

Con la finalidad de fortalecer las labores de prevención del delito y mejorar la vigilancia en el municipio, Parras incorporó nuevos equipos de videovigilancia gracias a una donación realizada por la empresa Chiligrín, con el apoyo de Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operaciones del Estado.

Las cámaras fueron colocadas en el kilómetro 13.5 de la carretera Parras-Paila y estarán enlazadas con los centros de monitoreo C2 Municipal y C4 Estatal, lo que permitirá mantener una supervisión más eficiente de la zona y facilitar la atención de posibles situaciones de emergencia.

Durante la recepción de los equipos, el alcalde Fernando Orozco Lara destacó la importancia de la colaboración entre el sector privado, la ciudadanía y las autoridades para fortalecer las estrategias de seguridad y contribuir a la protección de las familias parrenses.

Como parte de estas acciones, el Gobierno Municipal también contempla instalar 40 cámaras adicionales en puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de ampliar la cobertura de videovigilancia y reforzar las tareas de prevención.

Con estas medidas, la administración municipal busca fortalecer la infraestructura tecnológica de seguridad y mejorar la coordinación entre las corporaciones encargadas de mantener el orden y la tranquilidad en Parras de la Fuente.