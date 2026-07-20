ENJES reúne a cerca de 8 mil jóvenes católicos en Saltillo

El encuentro reunió a jóvenes de diversas entidades del país con el propósito de fortalecer su fe y renovar su compromiso cristiano

El obispo de Saltillo, Hilario González García, encabezó el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES), celebrado en el Estadio Francisco I. Madero, donde participaron casi 8 mil jóvenes católicos provenientes de distintas partes de la República Mexicana.

Obispo llama a acompañar a las personas vulnerables

En su homilía, González García destacó la importancia de abrir los ojos para colaborar en acciones que permitan recordar y acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que invitó a los jóvenes a seguir a Jesús como ejemplo de bondad, misericordia, sanación, liberación, paciencia y esperanza en la actualidad.

“Hoy yo les diría a ustedes, jóvenes, en nombre de Jesús, no se olviden de los pobres. No se olviden de sus hermanos y hermanas que pasan por momentos difíciles. Tal vez alguno de ustedes me dirán, ‘Padre, yo soy pobre, yo paso por momentos difíciles.’ Pon tu corazón en manos de Dios”. “Pero no te olvides de los más pobres. No te olvides de hacer presente esa providencia divina que no abandona al pobre, que no lo deja sucumbir ante la injusticia”, mencionó González durante la homilía.

Jóvenes participan en jornadas de oración y alabanza

Durante el encuentro masivo los asistentes vivieron momentos de oración, música y alabanza en un ambiente de fe y reflexión, como parte de este encuentro nacional dirigido a la juventud católica.

El encuentro reunió a jóvenes de diversas entidades del país con el propósito de fortalecer su fe y renovar su compromiso cristiano a través de la oración y la convivencia.