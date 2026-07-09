Enfrentará este jueves Tania 'N' su audiencia de vinculación

La exalcaldesa de Múzquiz comparecerá ante un juez que determinará si será vincularla a proceso por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones

Este jueves, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania "N", comparecerá ante un juez de control durante la audiencia de vinculación en la que se determinará si existen elementos para vincularla a proceso por los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, delitos que le imputa la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila.

Flores Guerra fue detenida el sábado pasado en San Pedro Garza García, Nuevo León, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con autoridades del vecino estado.

La exalcaldesa había viajado a la Ciudad de México para interponer una denuncia por supuestas irregularidades durante el proceso electoral del pasado 7 de junio en Coahuila, y fue apresada mientras se paseaba por el municipio de San Pedro.

Flores Guerra fue trasladada al Centro de Readaptación Femenil de Saltillo, donde permanece privada de su libertad en tanto se determina su situación jurídica.

Está programado que la audiencia se celebre en el Centro de Justicia Penal, al poniente de Saltillo, a las 10:00 horas de este jueves.

La Fiscalía Anticorrupción tiene varias carpetas de investigación abiertas en contra de la exalcaldesa, y este lunes fue detenido Víctor Manuel “N”, quien fungiera como tesorero durante la administración de Tania "N" al frente de la administración muzquense.