Enfrentan estado grave perros rescatados en Castaños

La Fundación Milma atiende a 51 sobrevivientes que presentan desnutrición, secuelas severas y enfermedades complicadas; dos murieron.

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El rescate de los perros de Fundación Frichem en Castaños abrió una nueva etapa para los animales que sobrevivieron al operativo, marcada ahora por tratamientos médicos, cirugías y decisiones difíciles. Anna Márquez, presidenta de Fundación Milma, informó que a cuatro días del operativo, dos perros murieron, otro fue sometido a una intervención quirúrgica delicada de urgencia para salvarle la vida y cuatro permanecen bajo vigilancia veterinaria por la gravedad de su estado.

Márquez explicó que durante el cateo realizado en un inmueble de la colonia Libertad fueron localizados 53 perros, de los cuales 51 permanecen actualmente bajo resguardo de asociaciones protectoras y rescatistas. Señaló que varios presentan desnutrición y enfermedades que complican su recuperación, debido al deterioro físico acumulado antes de ser puestos bajo atención especializada.

Rescate de perros enfrenta una segunda emergencia

La presidenta de Fundación Milma detalló que uno de los animales murió como consecuencia de las condiciones de salud que presentaba al momento de recibir atención. Otro perro tuvo que ser sometido a eutanasia, después de que cuatro médicos veterinarios determinaron que sufría y no existía una posibilidad razonable de recuperación.

La decisión, explicó Márquez, no se tomó de manera precipitada, sino después de valorar el estado clínico del animal. El objetivo fue evitar que permaneciera con dolor y sufrimiento cuando los especialistas coincidieron en que las posibilidades de recuperación eran prácticamente inexistentes.

Otros cuatro perros permanecen bajo observación permanente debido a la gravedad de sus condiciones. Los rescatistas acordaron ofrecerles una oportunidad adicional mediante tratamiento y cuidados veterinarios antes de determinar si será necesario aplicar la eutanasia.

Entre los casos más delicados se encuentra una perrita que recientemente fue sometida a una cirugía por piometra, una infección uterina que requería intervención médica. Márquez señaló que la operación representó un riesgo considerable porque la condición de desnutrición debilitó al animal y redujo su capacidad para enfrentar un procedimiento quirúrgico.

Los perros permanecen bajo vigilancia para determinar su evolución durante los siguientes días. Las organizaciones protectoras buscan evitar tanto el sufrimiento innecesario como decisiones anticipadas, especialmente en aquellos casos donde todavía existe una posibilidad de recuperación mediante alimentación, medicamentos y atención veterinaria.

El caso también mantiene la atención de asociaciones defensoras de los animales debido a que el deterioro encontrado en algunos ejemplares puede generar complicaciones posteriores. El rescate, en este sentido, no concluyó cuando los perros salieron del inmueble, pues comenzó un proceso que incluye recuperación física y tratamiento de enfermedades.

Fundación Milma busca a familias de otros perros

Además de atender a los animales sobrevivientes, Fundación Milma comenzó a reunir información sobre otros perros que fueron entregados anteriormente a Fundación Frichem. Márquez señaló que algunas personas se han acercado para preguntar por mascotas que dejaron bajo resguardo y cuyo paradero desconocen actualmente.

Algunos propietarios han logrado identificar a sus animales entre los perros rescatados, pero otros todavía buscan información. La situación genera especial preocupación entre quienes entregaron mascotas para recibir atención o resguardo y posteriormente dejaron de tener comunicación sobre su estado.

Márquez indicó que también se revisan posibles casos en los que ciudadanos aseguran haber entregado recursos económicos relacionados con el cuidado de sus animales. Por ello, pidió que cualquier persona con información presente los elementos correspondientes ante el Ministerio Público y evite limitar el señalamiento a publicaciones en redes sociales.

La presidenta de Fundación Milma solicitó conservar comprobantes de pago, mensajes, fotografías, recibos y cualquier otro documento que permita establecer las circunstancias de cada caso. Señaló que estos elementos pueden contribuir a que las autoridades determinen si existieron irregularidades y quiénes podrían tener alguna responsabilidad.

La activista aclaró que las organizaciones protectoras no buscan señalar a personas sin pruebas. Su objetivo, explicó, es que cualquier posible irregularidad sea investigada por las autoridades competentes y que las responsabilidades se establezcan mediante evidencia dentro de las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, las asociaciones continúan concentrando sus esfuerzos en los 51 perros que permanecen con vida. Cada animal enfrenta un proceso distinto, desde recuperación nutricional y tratamientos médicos hasta cirugías y vigilancia permanente.

El caso de Fundación Frichem también mantiene abierta la preocupación de familias que buscan conocer el destino de perros entregados anteriormente al refugio. Para ellas, el rescate no representa el cierre del problema, sino el inicio de la búsqueda de respuestas sobre sus animales.

El proceso penal relacionado con el caso avanzó este fin de semana con la imposición de prisión preventiva justificada contra Juan “N”, señalado como presunto cuidador de los perros asegurados. La audiencia para determinar su posible vinculación a proceso fue programada para el 19 de agosto.

El operativo realizado el 12 de agosto permitió asegurar 63 perros en el inmueble de la colonia Libertad, de acuerdo con información difundida posteriormente sobre el caso. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las condiciones en que se encontraban los animales y determinar posibles responsabilidades.

La recuperación de los perros sobrevivientes continúa ahora lejos del inmueble donde fueron encontrados. Los rescatistas enfrentan tratamientos, alimentación especializada y decisiones médicas que, en algunos casos, pueden definir entre una nueva oportunidad de vida y evitar un sufrimiento prolongado.