Enfrentan empresas de Coahuila mayores costos por reducción

El director de Recursos Humanos de BorgWarner advirtió que las empresas deberán invertir en eficiencia para compensar el incremento de costos laborales.

La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales representará un incremento en los costos de mano de obra para las empresas de Coahuila, que deberán invertir en eficiencia productiva y reorganización de turnos para mantener sus operaciones, advirtió Xavier Galindo Valdés, director de Recursos Humanos de BorgWarner.

El especialista explicó que este desafío alcanzará tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes proveedoras de la industria automotriz, debido a que deberán sostener sus niveles de producción con menos horas ordinarias de trabajo.

En el caso de BorgWarner, la preparación ha requerido inversiones para mejorar la eficiencia de determinadas líneas de producción. Aunque la empresa no dio a conocer los montos destinados a estas adecuaciones, estima que los recursos podrán recuperarse mediante los beneficios operativos en un periodo de uno a dos años.

Reorganización de turnos y estrategia operativa

Galindo Valdés señaló que las compañías deben comenzar por revisar sus procesos internos, identificar oportunidades para mejorar la productividad y establecer mecanismos de comunicación con directivos, sindicatos, mandos medios y trabajadores.

Como parte de esta estrategia, BorgWarner implementó un nuevo modelo de turnos en aproximadamente el 80 por ciento de las operaciones de una de sus plantas, principalmente mediante la reorganización de actividades de lunes a viernes.

El directivo aclaró que este ajuste todavía no representa una reducción generalizada de la jornada a 40 horas, debido a que actualmente existen esquemas de 48 y 42 horas semanales. La primera etapa busca estandarizar los horarios para facilitar las disminuciones posteriores.

Uno de los objetivos de la reorganización es aprovechar las mejoras de productividad para trasladar trabajadores a otras áreas o cubrir necesidades derivadas de la rotación de personal, sin recurrir a reducciones de plantilla como medida inicial.

Calendario de transición y adecuaciones institucionales

El especialista destacó que otro de los retos será administrar las horas extraordinarias, cuyos límites y esquemas de pago también forman parte de la transición laboral. De acuerdo con el calendario expuesto, la jornada disminuirá progresivamente a 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.

Para implementar estos cambios, las compañías también deberán revisar sus sistemas de nómina, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, además de informar oportunamente al personal sobre las modificaciones.

Galindo Valdés consideró que la participación de los mandos medios será determinante para que los ajustes funcionen, ya que son responsables de coordinar las operaciones y trasladar las decisiones administrativas a las áreas productivas.

El director de Recursos Humanos señaló que las empresas de la Región Sureste ya desarrollan distintas estrategias para enfrentar este proceso, aunque cada organización deberá definir las inversiones y los ajustes necesarios de acuerdo con sus características y capacidad financiera.

La transición hacia jornadas más cortas también busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, mientras las empresas enfrentan el desafío de absorber mayores costos mediante procesos más eficientes.