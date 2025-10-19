Enfrentamiento deja dos policías heridos y un abatido en Hidalgo

Este ataque armado es el tercero registrado en menos de una semana, por lo que se mantienen recorridos de vigilancia en búsqueda de los responsables

Un nuevo enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal y civiles armados se registró la mañana de este sábado en el municipio de Hidalgo, Coahuila, cerca de los límites con Nuevo León, dejando como saldo preliminar dos oficiales lesionados y un presunto agresor abatido. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los policías.

El intercambio de disparos ocurrió cuando los elementos estatales se toparon con presuntos miembros de un grupo delictivo, desatándose la balacera. Los dos policías heridos fueron trasladados en ambulancia al Centro de Salud “Dr. Salvador Chavarría”, en PiedrasNegras, donde permanecen bajo atención médica y vigilancia.

Este ataque, el tercero en una semana, motivó la activación de un operativo especial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las autoridades mantienen recorridos con unidades blindadas y helicópteros en busca de los responsables, mientras que el tránsito en caminos rurales ha sido restringido por seguridad.