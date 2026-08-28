Enfrenta industria metalmecánica déficit de 40 paileros

La industria metalmecánica de la Región Centro de Coahuila registra falta de unos 40 paileros, soldadores y armadores, pese al desempleo existente

Pese que hay desempleo en Monclova, la industria metalmecánica de la Región Centro de Coahuila enfrenta un déficit de alrededor de 40 paileros, debido principalmente a la migración de trabajadores especializados y al retiro de personal con amplia experiencia laboral.

Jorge Carlos Mata López, dirigente de la CTM Federación Región Centro-Norte, señaló que las empresas tienen dificultades para cubrir estas vacantes.

Explicó que desde mediados de julio se ha identificado la falta de trabajadores especializados para cubrir puestos de soldadores, armadores y paileros, principalmente en empresas dedicadas a la industria de transformación.

Advirtió que esta situación representa un problema para compañías que requieren cumplir contratos y entregar productos dentro de los tiempos establecidos.

Falta de paileros afecta a empresas

Mata López indicó que, desde el 14 de julio, la necesidad detectada ronda los 40 paileros, aunque algunas empresas han tenido que buscar trabajadores especializados fuera de la región para atender sus requerimientos de personal.

La escasez se relaciona también con la migración de trabajadores que anteriormente formaban parte de la fuerza laboral disponible.

El dirigente sindical explicó que otro factor corresponde al envejecimiento de los trabajadores especializados, mientras las nuevas generaciones no han mostrado suficiente interés por aprender oficios tradicionales de la industria metalmecánica.

La incorporación de procesos automatizados también ha reducido algunas áreas donde anteriormente los jóvenes podían adquirir conocimientos prácticos de pailería.

Consideró necesario que las cámaras empresariales, compañías y organizaciones relacionadas con el sector analicen la posibilidad de establecer escuelas o programas de capacitación para recuperar la formación de trabajadores especializados.

Señaló que generar nuevos paileros permitiría atender una necesidad que actualmente representa dificultades para las empresas de la región.

Riesgo para contratos y producción

Mata López advirtió que la falta de mano de obra especializada puede ocasionar retrasos en la producción y afectar el cumplimiento de contratos establecidos por las compañías.

Las empresas podrían enfrentar penalizaciones económicas cuando no logren entregar productos dentro de los plazos pactados, por lo que la disponibilidad de trabajadores capacitados se convierte en un factor relevante para mantener la operación.

Aclaró que el déficit de trabajadores no significa necesariamente que esté en riesgo la llegada de nuevas empresas a la Región Centro, aunque reconoció que las compañías instaladas actualmente están batallando para completar sus plantillas. Algunas han recurrido a trabajadores provenientes de otras regiones para cubrir puestos que no encuentran disponibles localmente.

El dirigente sindical señaló que también existen factores relacionados con la salud de los trabajadores que reducen la disponibilidad de personal para determinados puestos. Mencionó problemas de obesidad y pérdida auditiva entre algunos trabajadores jóvenes, condiciones que pueden limitar su incorporación a determinadas actividades industriales.

La pérdida auditiva, explicó, representa una preocupación debido a la exposición prolongada a sonidos elevados y al uso frecuente de audífonos con volúmenes altos.

Aunque estos hábitos pueden parecer ajenos al ámbito laboral, señaló que pueden afectar la capacidad auditiva de los trabajadores y convertirse posteriormente en una limitante para desempeñar determinados oficios.

Mata López agregó que los esfuerzos para preparar a las nuevas generaciones mediante carreras relacionadas con mecatrónica e ingeniería son importantes ante la transformación de la industria. Sin embargo, señaló que quienes actualmente cursan esos estudios todavía se encuentran en edad escolar y no forman parte de manera inmediata de la fuerza laboral que requieren las empresas.

Robótica cambiará empleos industriales

El dirigente de la CTM consideró que la robótica ya está desplazando parcialmente algunas actividades que anteriormente eran realizadas directamente por trabajadores.

En la industria metalmecánica, dijo, existen procesos de soldadura y otras operaciones que actualmente pueden efectuarse mediante equipos automatizados y brazos robóticos.

Sin embargo, descartó que la tecnología vaya a eliminar completamente la participación humana dentro de la industria. Consideró que la inteligencia artificial y la robótica modificarán determinadas funciones, pero los trabajadores tendrán que adaptarse a las nuevas herramientas y desarrollar conocimientos que les permitan desempeñarse junto con los sistemas automatizados.

Mata López sostuvo que la transformación tecnológica obliga a modificar también los esquemas de capacitación laboral. La necesidad actual de paileros demuestra que, además de preparar profesionistas especializados en nuevas tecnologías, la región requiere conservar y transmitir conocimientos técnicos de oficios que todavía son indispensables para la industria metalmecánica.

El dirigente sindical señaló que los trabajadores con mayor experiencia continúan siendo considerados por las empresas cuando cumplen con los requisitos necesarios.

Incluso, indicó que cuando las compañías solicitan personal con edades superiores a los 45 o 50 años, la organización sindical puede canalizar a trabajadores con ese perfil para ocupar las vacantes disponibles.