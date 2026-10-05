Encuentran vehículo robado en inmueble de col. Postal Cerritos

La unidad había sido reportada como robada este 23 de septiembre sobre la Avenida Central y fue ubicada dentro de un inmueble situado en la calle Correo Mayor

Las investigaciones por el robo de un vehículo llevaron a elementos de la Policía Municipal hasta un inmueble de la colonia Postal Cerritos, donde localizaron la unidad y detuvieron a un hombre.

El operativo fue realizado por agentes del Grupo de Investigación y Combate al Robo de Vehículos de la Policía Municipal, quienes daban seguimiento al robo de un Nissan Tsuru ocurrido en la colonia Vista Hermosa.

Como parte de las indagatorias, los oficiales analizaron imágenes de las cámaras de vigilancia del C2 y C4, mediante las cuales lograron establecer la ubicación del automóvil Nissan Tsuru modelo 2001, color negro y con placas FMM 188 D.

La unidad había sido reportada como robada el pasado 23 de septiembre sobre la Avenida Central y posteriormente fue ubicada dentro de un inmueble situado en la calle Correo Mayor, en la colonia Postal Cerritos.

De acuerdo con las autoridades, el inmueble presuntamente era utilizado para el desmantelamiento de vehículos. Al ingresar, los agentes encontraron el Nissan Tsuru en diferentes partes, por lo que solicitaron la intervención de elementos de la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Secretaría de Marina acudieron para brindar seguridad durante las diligencias. En el sitio fue detenido Juan Pablo, alias “El Wero”, de 47 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.