Encuentran sin vida a niña de 13 años desaparecida

La Fiscalía General del Estado trabaja en conjunto con las diferentes autoridades de seguridad para dar con quien resulte responsable de su muerte.

El domingo por la noche fue localizada sin vida en el ejido Buñuelos, al sur de Saltillo, Silvia “N”, menor de 13 años de edad que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 24 de octubre.

La Fiscalía General del Estado reportó que alrededor de las 20:00 horas del domingo tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo de la menor, quien fue vista por última vez el pasado 24 de octubre en el ejido Tinajuela, de donde era originaria la víctima y que se ubica a unos 20 kilómetros de donde se halló su cuerpo.

El 28 de octubre se emitió la alerta de su desaparición, y fue este domingo que su cuerpo fue localizado con herida de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado trabaja en conjunto con las diferentes autoridades de seguridad para dar con quien resulte responsable de la muerte de la menor.

En las próximas horas se tendrán los resultados de la necropsia de ley.