Encuentran en Torreón a joven que era buscado en Monterrey

Un joven originario de Monterrey, quien era buscado por sus familiares desde hacía cuatro días, fue localizado la tarde del miércoles en Torreón, Coahuila, sufriendo una sobredosis, presuntamente por el consumo de sustancias ilícitas.

El incidente se registró cerca de las 15:00 horas en una propiedad de la colonia Los Agaves, luego de que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos extraños provenientes de una casa que, según los primeros reportes, parece estar invadida y no pertenece a conocidos del joven.

Al asomarse, los colonos observaron a un hombre, identificado como José Alfredo, de 27 años, con fuertes convulsiones acostado sobre un colchón en el piso, por lo que inmediatamente llamaron al 911.

Gracias a la rápida acción de los vecinos, quienes lograron buscar entre los contactos del teléfono celular del joven, se pudo contactar a su madre antes de la llegada de los servicios de emergencia. La familiar arribó al lugar mientras los paramédicos se preparaban para atender la situación.

Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de Coahuila acudió al sitio y confirmó que el paciente presentaba un cuadro de sobredosis.

José Alfredo, quien presuntamente había viajado de vacaciones de Monterrey a Torreón hace aproximadamente cuatro días, fue trasladado de urgencia al Hospital 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de lo que sucedió con el joven durante los cuatro días que estuvo desaparecido y las circunstancias que lo llevaron a encontrarse en una casa invadida con la sobredosis. Las autoridades no han emitido más información sobre el caso.