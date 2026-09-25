Encienden fogata en El Tunal y terminan con un detenido

Uniformados intentaron dialogar con la persona que se encontraba dentro del predio, pero el acceso estaba cerrado y la distancia impedía establecer contacto

Una fogata encendida durante la noche en una propiedad ubicada en una zona boscosa del ejido El Tunal, en Arteaga, movilizó a la Brigada de Incendios Forestales, Protección Civil y Bomberos, luego de que se reportara el uso de fuego en un área considerada de riesgo.

Los hechos ocurrieron durante los últimos minutos del 22 de septiembre, cuando las condiciones de viento aumentaban la posibilidad de que las llamas pudieran extenderse.

Al llegar al sitio, los elementos intentaron dialogar con la persona que se encontraba dentro del predio, pero el acceso estaba cerrado y la distancia impedía establecer contacto directo.

Ante esta situación solicitaron la presencia de Seguridad Pública Municipal; durante la intervención se registró una discusión verbal y los policías detuvieron a Roberto N., de 52 años y originario de Nuevo León, quien fue presentado ante el Juez Calificador.

Autoridades municipales recordaron que permanece vigente la veda para encender fogatas en zonas boscosas, medida implementada para reducir el riesgo de incendios forestales que pueden afectar la vegetación, fauna y comunidades cercanas.

Protección Civil exhortó a habitantes y visitantes de Arteaga a evitar cualquier tipo de fuego en áreas forestales y atender los señalamientos preventivos instalados en distintos puntos del municipio.