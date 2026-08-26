‘Enchúlame la Escuela’ alista planteles de Ramos Arizpe

El programa municipal realiza limpieza, poda y reparaciones menores en escuelas de Ramos Arizpe antes del regreso a clases

A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar 2026-2027, cuadrillas municipales intensificaron los trabajos de limpieza, poda, deshierbe y reparaciones menores en escuelas de Ramos Arizpe, principalmente en planteles que permanecieron sin actividad durante las vacaciones.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las acciones forman parte del programa “Enchúlame la Escuela”, mediante el cual los directivos pueden solicitar apoyo para atender desperfectos antes del regreso de los alumnos.

“Estamos visitando algunas escuelas primarias que nos han solicitado limpiezas, podas y, sobre todo, algunos desperfectos que tengan en baños. Hay que recordar que estuvieron dos meses solas las escuelas”, explicó.

En los trabajos participa también la denominada Ola Verde, integrada por personal destinado a labores de limpieza, además de una cuadrilla que puede realizar pintura, resanes y otras intervenciones básicas.

El municipio se concentra esta semana principalmente en retirar basura, maleza y escombro, así como revisar instalaciones que pudieron deteriorarse durante el receso.

Gutiérrez Merino explicó que el esquema opera durante todo el año y la intervención depende de las necesidades de cada escuela.

En algunos casos los propios planteles proporcionan materiales y el municipio aporta la mano de obra; en otros, el Ayuntamiento cuenta con insumos para reparaciones sencillas, como reemplazo de focos o mantenimiento de determinadas áreas.

“Si van a pintar una barda o un salón, nos proporcionan la pintura y nosotros lo hacemos. Si hay que sacar escombro, basura o hacer deshierbe, ellos lo hacen y nosotros nos lo llevamos”, señaló.

Hasta el momento, el municipio no tiene reportes de robos o afectaciones de consideración en escuelas durante el periodo vacacional, aseguró Gutiérrez Merino.

Los planteles permanecen integrados a un grupo de comunicación mediante WhatsApp para informar de inmediato cualquier anomalía, mientras patrullas municipales realizan rondines en los alrededores.