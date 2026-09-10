'Enchúlame la Casa' suma 1,600 viviendas intervenidas

Durante los primeros ocho meses de 2026, el programa llegó a siete colonias del municipio. La nueva etapa contempla alrededor de 484 viviendas de Analco II

Un total de 1,600 viviendas de siete colonias de Ramos Arizpe han sido intervenidas durante los primeros ocho meses de 2026 mediante el programa “Enchúlame la Casa”, enfocado en la rehabilitación de fachadas con aplicación de pintura.

A esa cifra se sumarán aproximadamente 484 viviendas de Analco II, donde este miércoles inició una nueva etapa que abarcará 12 calles del sector.

Los trabajos realizados durante el año han alcanzado las colonias Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo del programa es mejorar la imagen de los sectores habitacionales, pero también incentivar que los vecinos participen en el cuidado de sus calles y viviendas.

“Queremos colonias que sus habitantes sientan suyas, de las que estén orgullosos y que los motiven a conservarlas, recorrerlas y disfrutarlas”, expresó.

En Analco II, la intervención llegará a las calles Tepopan, Cosala, Huejotitlan, Tavala, Tamazula, Guasimas, Tlahualillo, Cuaname, Mexcatitan, Macutitlan, Guazapares y Guachochic.

José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social Municipal, indicó que la ampliación del programa ha permitido incorporar progresivamente nuevos sectores de la ciudad durante este año.

Con la nueva etapa, el número de viviendas consideradas dentro de “Enchúlame la Casa” durante 2026 superará las 2 mil unidades, una vez que concluyan los trabajos previstos en Analco II.