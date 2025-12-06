Encendido Navideño reúne a más de 12 mil personas

En el evento tradicional navideño se juntaron una numerosa cantidad de habitantes de Ramos Arizpe para celebrar esta fecha decembrina con sus familiares

Más de 12 mil personas abarrotaron la Plaza Principal durante el Encendido Navideño 2025, uno de los eventos más concurridos del año y que dio inicio formal a la temporada decembrina en el municipio.

El acto, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, iluminó el pino monumental de 12 metros y la villa temática ambientada en un paisaje nevado estilo Polo Norte, que este año se convirtió en el principal atractivo para las familias.

Desde temprana hora, cientos de visitantes ocuparon el corredor del bulevar Manuel Acuña para acompañar el tradicional conteo regresivo y presenciar el encendido general de más de 300 mil luces instaladas en el primer cuadro de la ciudad.

Entre los espacios más concurridos destacaron el iglú colocado en el kiosco, el Expreso Polar, el carrusel y los sets fotográficos, donde niñas y niños esperaron turno para tomarse fotografías con Santa Claus.

El ambiente se complementó con un corredor de productos típicos operado por emprendedoras locales, quienes ofrecieron manzanas caramelizadas, galletas de jengibre, chocolate caliente y churros.

Durante su participación, representantes estatales reconocieron la cercanía del gobierno municipal con la ciudadanía y la intención de convertir los espacios públicos en puntos de convivencia segura.

El evento reunió a familias de distintos sectores y permanecerá abierto a lo largo de toda la temporada navideña.

Con música, luces y actividades accesibles para todas las edades, Ramos Arizpe inició así uno de los periodos más esperados del año, en el que la plaza permanecerá como punto de reunión para habitantes y visitantes.