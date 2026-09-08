“En Tu Escuela Tú Eliges” atiende carencias de equipamiento

La información revela que todavía persisten necesidades básicas de climatización, acceso a agua y equipamiento escolar en distintos niveles educativos

Minisplits, dispensadores de agua, pintarrones, equipos de sonido, herramientas y materiales se encuentran entre los apoyos que más han solicitado las escuelas públicas de Ramos Arizpe mediante el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, que suma cerca de 65 planteles atendidos.

El esquema permite que cada comunidad educativa determine directamente en qué debe aplicarse el recurso, de acuerdo con las carencias específicas de su plantel.

La información revela que todavía persisten necesidades básicas de climatización, acceso a agua y equipamiento escolar en distintos niveles educativos del municipio.

Programa registra avance de hasta 70 por ciento

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que “En Tu Escuela Tú Eliges” registra un avance estimado de entre 60 y 70 por ciento y que la intención es alcanzar a todas las instituciones públicas, desde preescolar hasta universidad, antes de concluir la administración.

“Son las propias comunidades educativas las que determinan, de acuerdo con sus necesidades particulares, en qué equipamiento o mejoras debe aplicarse el recurso destinado por el Municipio”, señaló.

Entregan útiles escolares en la colonia Santa Fe

Como parte de las acciones educativas realizadas este lunes, autoridades estatales y municipales también entregaron útiles escolares en la Escuela Primaria México, ubicada en la colonia Santa Fe.

José María Morales Padilla, administrador Fiscal General del Estado, señaló que existe coordinación con el municipio para complementar los apoyos dirigidos a estudiantes y planteles.

Con cerca de 65 escuelas beneficiadas, todavía resta atender entre 30 y 40 por ciento de los planteles contemplados dentro de “En Tu Escuela Tú Eliges”.