En suspenso destino de Tony Flores en el Congreso

La Junta de Gobierno solicitó un análisis mientras se define si el diputado pierde definitivamente su escaño tras faltar a cuatro sesiones sin justificación

La situación del diputado del PT Antonio Flores Guerra sigue en suspenso, mientras la Junta de Gobierno del Congreso espera la definición legal del caso de este legislador, quien fue inhabilitado por haber faltado en cuatro ocasiones a las sesiones sin justificación, lo cual, de acuerdo con la ley, implica que le sea retirada la curul.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Beatriz Fraustro Dávila, informó que solicitó a la Consejería Jurídica un análisis completo sobre la situación legal de Flores Guerra, quien por ahora se encuentra suspendido.

Fraustro Dávila explicó que el Congreso no tiene facultades para determinar quién tiene el derecho jurídico en este caso, por lo que será la autoridad competente la que emita la resolución correspondiente.

“Recordemos que es algo judicial; ayer instruí a la Consejería Jurídica del Congreso a que nos dieran un panorama para determinar quién tiene el derecho aquí; hemos sido notificados de muchas instancias acerca de los procesos que están corriendo”.

Dijo que el Congreso ha decidido realizar sesiones virtuales para no exponer la integridad de las personas que acuden al Congreso, sobre todo cuando se han suscitado actos de hostigamiento y violencia por parte de personas que acuden acompañando a Antonio Flores. Sin ambargo recalcó que si no hay necesidad de ello, no se harán las sesiones virtuales.

“Yo creo que si no hay la necesidad, no tenemos por qué. Derivado de lo que ocurrió en la sesión pasada es que se tomó esta decisión, entonces si no tenemos justificación no tenemos por qué movernos a sesión virtual, solamente en casos que vulneren la integridad, volveremos a someterlo en Junta de Gobierno”.

Sobre las versiones que hablan de una presunta persecución política contra Antonio Flores, prefirió no emitir una postura al considerar que se trata de un tema ajeno al ámbito legislativo.