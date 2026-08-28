En Ramos Arizpe inicia este viernes el Ramos Fest 2026

Desde las 05:00 de la tarde habrá actividades. A las 7:00 arrancará la Callejoneada por el Centro Histórico y más tarde se presentará Tropicalísimo Apache.

El Ramos Fest 2026 comenzará este viernes 28 de agosto con una jornada de actividades que incluirá gastronomía, una callejoneada por el Centro Histórico, coronación de la reina y música en vivo.

La programación arrancará a las 5:00 de la tarde en la Plaza de Armas con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, donde participarán productores y emprendedores locales.

A las 7:00 de la tarde iniciará la tradicional Callejoneada sobre la calle Juárez, entre Allende y Morelos, para posteriormente recorrer las calles Acuña y Allende hasta llegar a la Presidencia Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a familias de Ramos Arizpe y de otros municipios de la Región Sureste a sumarse a las actividades.

“Queremos ver a las familias en nuestras calles, disfrutando Ramos Arizpe y haciendo suyas estas tradiciones”, señaló.

Después de la llegada de la Callejoneada, se realizará la Coronación de la Reina del Ramos Fest 2026.

La primera jornada cerrará con la presentación de Tropicalísimo Apache, programada a partir de las 8:00 de la noche frente a la Presidencia Municipal.

El arranque del festival concentrará así en una misma tarde-noche actividades tradicionales, gastronómicas y musicales en el centro de Ramos Arizpe, como inicio de la programación que se extenderá durante todo el fin de semana.