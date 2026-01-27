¿En qué zonas de Coahuila no habrá clases el martes 27 de enero?

Las autoridades señalaron que la decisión busca proteger la integridad del alumnado, así como del personal docente, administrativo y de apoyo

La suspensión de clases presenciales en Coahuila se extenderá este martes 27 de enero en las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, debido a la continuidad de la masa de aire polar que mantiene temperaturas extremas y riesgos para la comunidad escolar, informaron autoridades educativas estatales.

Medida preventiva ante condiciones climáticas adversas

La Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer que la medida aplicará para todos los niveles educativos en dichas regiones, como acción preventiva ante las condiciones climáticas adversas previstas por Protección Civil.

Ajustes de horario en la región Sureste

En el caso de la región Sureste, el horario de entrada a clases presenciales para primaria y secundaria se recorrerá a las 9:00 de la mañana, mientras que en la región Laguna las actividades escolares se desarrollarán con normalidad.

Protección a la comunidad escolar

Las autoridades señalaron que la decisión busca proteger la integridad del alumnado, así como del personal docente, administrativo y de apoyo, ante el descenso de temperaturas que continúa afectando amplias zonas del estado.

Para los planteles particulares, se indicó que podrán aplicar sus propios criterios, manteniendo comunicación directa con estudiantes y padres de familia.

Llamado a mantenerse informados

La Secretaría de Educación exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de Coahuila y de Protección Civil, así como a atender las recomendaciones preventivas mientras persistan las condiciones de frío extremo.