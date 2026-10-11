En 2027 el PRI va con todo en Saltillo y Coahuila: Javier Díaz

Díaz González afirmó que la cercanía con la ciudadanía y la atención a las necesidades de colonias, barrios y ejidos son parte de las fortalezas del partido

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El primer priísta de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que el PRI llegará fortalecido a las elecciones de 2027, con el objetivo de ganar las alcaldías de todo Coahuila mediante la unidad, el trabajo territorial y los resultados de sus gobiernos. Durante el Consejo Político Municipal del tricolor, destacó la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien atribuyó avances en materia de seguridad, al señalar que Coahuila se mantiene como referente nacional y Saltillo como una de las capitales más seguras del país.

Javier Díaz llama a mantener el trabajo territorial y la organización

Díaz González afirmó que la cercanía con la ciudadanía y la atención a las necesidades de colonias, barrios y ejidos son parte de las fortalezas del partido. Sostuvo que el priísmo estatal está preparado para enfrentar el próximo proceso electoral y refrendar los triunfos obtenidos en anteriores contiendas, al tiempo que llamó a la militancia a mantener el trabajo y la organización para competir con fuerza en 2027.

Durante la reunión también se reconoció a los integrantes del partido por los resultados alcanzados en los 16 distritos locales de Coahuila.

Dirigentes respaldan el proyecto político de Javier Díaz

El proyecto político de Javier Díaz recibió el respaldo del senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez; del presidente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, y de Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del partido en Coahuila, quienes coincidieron en la importancia de mantener la unidad y fortalecer el trabajo conjunto. Rodríguez Canales afirmó que el priísmo está preparado para los próximos desafíos electorales y aseguró que, en equipo, buscarán alcanzar la victoria en 2027, con el compromiso de seguir trabajando por Saltillo y por Coahuila.