En 2026 arrancará la Policía Estatal de Caminos en Coahuila

El proyecto contempla cubrir tramos estatales, municipales y federales en coordinación con la Guardia Nacional y los 38 municipios

A partir del próximo año entrará en operación la Policía Estatal de Caminos, un nuevo agrupamiento que reforzará la vigilancia y el auxilio en la red carretera de la entidad, informó el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Rodríguez.

El proyecto contempla cubrir tramos estatales, municipales y federales en coordinación con la Guardia Nacional y los 38 municipios, con el objetivo de ofrecer un esquema integral de seguridad y asistencia vial. No se limitará al patrullaje, sino que también atenderá accidentes automovilísticos, vehículos varados, migrantes en situación de abandono y turistas que requieran apoyo.

De acuerdo con el funcionario, los elementos que integrarán esta nueva división provendrán de la Policía Estatal y recibirán capacitación especializada para labores carreteras. El despliegue incluirá patrullas, motocicletas y vehículos sedán, con presencia táctica y permanente en rutas estratégicas.

Actualmente se realizan estudios para definir los tramos que cubrirá cada nivel de autoridad y determinar el número de efectivos que se asignarán. Una vez concluido este análisis, se presentará al gobernador Manolo Jiménez Salinas para su aprobación.

La creación de la Policía Estatal de Caminos forma parte de la estrategia de seguridad que contempla una inversión anual de 3,500 millones de pesos en equipamiento, armamento y videovigilancia, con la meta de mantener a Coahuila entre los estados más seguros del país.