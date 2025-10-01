Empresas y municipio unen fuerzas por educación en Ramos Arizpe

En esta primera etapa, se apoyará a tres instituciones del municipio, donde se renovará la cancha deportiva, los baños y los bebederos

Con una inversión inicial de 2 millones 300 mil pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, la empresa surcoreana Posco International E-Mobility y la organización internacional Good Neighbors pusieron en marcha un proyecto de infraestructura y equipamiento educativo en beneficio de planteles de nivel básico y medio superior.

El programa, impulsado a través de la estrategia Sinergia y Responsabilidad Social, busca generar alianzas con el sector empresarial para mejorar la calidad de vida de la población mediante corresponsabilidad social.

En esta primera etapa, se apoyará a tres instituciones del municipio. La Primaria Fidencio Flores Gómez (TM y TV) donde se renovará la cancha deportiva, se rehabilitarán los baños, y rehabilitación de bebederos.

La Preescolar Enrique Rébsamen (TM y TV) donde se construirán de una techumbre y rehabilitación del área de juegos. CECyTEC Ramos Arizpe se entregaron de 10 computadoras para diseño, 100 kits de seguridad para soldadura y 100 inversoras para prácticas.

La ceremonia se realizó en la Primaria Fidencio Flores Gómez, con la presencia del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por su esposa Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal.

También asistieron el director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda Valdés, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; y Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora, en representación de Gabriel Elizondo Pérez.

Por parte de Posco International E-Mobility participaron Young Hak Ko, director general; Tae Ha Hwang, director financiero; y Young Jin Lee, gerente general. Mientras que Sungrack Park, director ejecutivo de Good Neighbors, acudió en representación de la organización humanitaria.