Empresas siguen teniendo pérdidas millonarias por apagones

el presidente de Canirac en la región, Isidoro García, aseguró que también este sector de la ciudad se ve afectado de manera importante por lluvias

Empresas de Coahuila continúan sufriendo pérdidas millonarias durante sus procesos de producción producto de los constantes apagones y fallas de energía eléctrica que se siguen presentando en la capital, según reveló el presidente de Canacintra Sureste, Arturo Reveles.

El empresario detalló que han resultado prácticamente inútiles las reuniones con la superintendencia de la paraestatal, pues, aunque se toman en cuenta los reportes, las fallas se continúan presentando de manera sistemática.

“La última reunión fue hace unos 6 meses, pero aunque se establecen canales de comunicación, pues de manera recurrente se siguen presentando estos problemas que obligan a las empresas a parar, modificar o buscar qué hacer con la producción que no se puede detener y que evidentemente tiene afectaciones económicas importantes”.

Dijo que aún es imposible cuantificar los daños hasta que no se tenga un reporte de todas las empresas afectadas, pero insistió en que evidentemente es preocupante que se sigan presentando este tipo de problemas.

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Por su parte, el presidente de Canirac en la región, Isidoro García, aseguró que también este sector de la ciudad se ve afectado de manera importante por lluvias y apagones originados frecuentemente.

Mencionó que, aunque han establecido una dinámica con la Comisión Federal de Electricidad para resolver problemas a la brevedad, es necesario buscar mecanismos para evitar al máximo problemas como el hecho de considerar la utilización de paneles solares.