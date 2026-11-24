Canacintra Región Sureste reportó respaldo empresarial a suprimir el impuesto al aguinaldo y avance en ajustes por la menor jornada laboral.

Hasta este momento, un 25-30% de empresas afiliadas a la Canacintra ya realizan pruebas piloto y diferentes acomodos y ajustes para poder enfrentar de manera eficiente las reformas de disminución de la jornada laboral que comenzarán a partir de enero de 2027.

De acuerdo con el presidente de la Canacintra Región Sureste, Arturo Reveles, muchas empresas han comenzado a trabajar en prospectivas y recalculando costos operativos para la implementación de los nuevos modelos.

Pruebas piloto, ajustes operativos y alza salarial rumbo a 2027

Dijo que el proceso ha estado bastante socializado y no han encontrado renuencia y, por el contrario, han estado buscando la manera de hacerlo de una manera lo más amable posible. Incluso, dijo, se abordan también otros compromisos que se tendrán que enfrentar, como el alza del salario mínimo.

“A mí varios empresarios me han buscado para preguntarme cómo pueden comenzar y avanzar sobre procesos y métodos para echar a andar la medida sin que esto afecte su productividad y, por supuesto, que les damos acompañamiento, pues existen varios procesos exitosos y simples que los ayudan a establecer dinámicas muy precisas… Todos están colaborando y están en esa dinámica que tendrán que poner en marcha en 2027”, dijo Reveles.

Aceptan empresas propuesta de quitar ISR a aguinaldos

El mismo dirigente empresarial dio a conocer que la gran mayoría de las empresas han tomado de manera muy positiva la propuesta de suprimir el ISR al aguinaldo, como lo propuso el senador Gabriel Elizondo. Dijo incluso que ya habría un consenso entre la CTM, la Coparmex y la Canacintra para impulsarlo.