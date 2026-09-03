Empresas donan recursos para formación de estudiantes de la UTC

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, señaló que las aportaciones representan también un respaldo a la preparación de los jóvenes

Empresas y organizaciones de distintos sectores productivos han realizado donaciones de recursos, equipamiento y apoyos a la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), con el objetivo de fortalecer los espacios de aprendizaje y mejorar las herramientas disponibles para la preparación de sus estudiantes.

Entre las compañías que han participado se encuentran Magna CIMS, Tupy, Tetakawi, ZF, ATSSI, Grupo DIAPSA, Brasmex, Grupo Moldtherm, Engicom, Tecnomontajes, Fuerda, HL Mando, Fortinet y BMTS, además de la Asociación Todos Unidos.

Donaciones respaldan la formación de estudiantes

Durante un encuentro con representantes de estas organizaciones, el rector de la UTC, Sergio Guadarrama, señaló que las aportaciones representan también un respaldo a la preparación de los jóvenes y a su incorporación futura al sector productivo.

“Cada donación representa mucho más que un apoyo: es una muestra de confianza en el talento y futuro de nuestros jóvenes”, expresó.

Los apoyos entregados permiten ampliar o mejorar el equipamiento utilizado por los alumnos durante su formación académica, particularmente en una universidad vinculada con las necesidades de la industria instalada en la Región Sureste de Coahuila.

Fortalecen colaboración con el sector productivo

Guadarrama agradeció la participación de las empresas y destacó la importancia de mantener la colaboración entre el sector educativo y productivo para fortalecer la preparación de los estudiantes y acercarlos a las condiciones que encontrarán al incorporarse al mercado laboral.