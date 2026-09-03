Empresas de Ramos Arizpe se preparan para jornada reducida

Diego Gándara, presidente de la AIERA, señaló que la mayoría de las empresas ya tiene en su agenda la reducción de la jornada laboral

Las empresas instaladas en Ramos Arizpe ya preparan ajustes en sus plantillas y procesos productivos para enfrentar la reducción de la jornada laboral sin disminuir su capacidad de producción, informó Diego Gándara, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA).

Explicó que las medidas serán distintas para cada compañía, dependiendo de su demanda y características operativas, y podrían incluir la contratación de más trabajadores, modificaciones en los turnos y nuevas inversiones en automatización.

“Puede ser que se afronte con incremento de personal, con contratación. Hay otros que van a tener que invertir, puede ser en automatización, puede ser en otro tipo de procesos que les permita continuar con su capacidad o mantener su capacidad instalada con todo y la reducción de la jornada”, señaló.

Empresas analizan contratación y automatización

Gándara indicó que algunas empresas con menor demanda podrían absorber la disminución de horas laborales sin cambios importantes, mientras que aquellas que operan con mayores niveles de producción tendrán que buscar alternativas para compensar el tiempo que dejará de trabajarse.

Dentro de estos ajustes, la inteligencia artificial comienza a tener un papel relevante en diferentes áreas de la industria, principalmente para hacer más eficientes los procesos y reducir los tiempos de operación.

Señaló que algunas compañías ya utilizan esta tecnología para identificar áreas en las que pueden reducir tiempos y devolver esas horas a tareas directamente relacionadas con la producción.

Industrias realizan pruebas con jornadas reducidas

El presidente de la AIERA agregó que desde años anteriores algunas empresas comenzaron a realizar pruebas piloto con jornadas reducidas, principalmente en áreas administrativas y de apoyo, mientras que en las áreas operativas y productivas los ejercicios se han desarrollado de manera gradual.

Consideró que cada empresa deberá adaptar sus procesos de acuerdo con sus propias necesidades, aunque aseguró que la reducción de la jornada ya forma parte de la planeación de la mayoría de las industrias de la región.

“Por lo que hemos visto en los diferentes foros que hemos organizado, la mayoría ya lo trae dentro de su agenda y se ha venido trabajando”, afirmó.

Gándara estimó que la mayor parte del sector industrial estará preparada para aplicar los ajustes correspondientes una vez que entre en vigor la nueva jornada laboral.